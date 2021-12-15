Що будуть вирішувати на сесії міськради Тернополя?

Одинадцята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 17 грудня. Пленарне засідання проведуть в Українському домі «Перемога», пише ЗЗ.

На останній в році сесії депутати мають розглянути та затвердити ряд важливих рішень: фінансових, економічних, соціальних, освітніх, господарських тощо. Це і затвердження програм, і внесення змін до програм, які діють в громаді у різних сферах життєдіяльності, прийняття документів, за якими громада житиме у наступному році: бюджет та програма економічного і соціального розвитку і багато інших важливих питань. В орієнтовному порядку денному сесії – майже 300 проектів рішень, і 49 із них стосуються різноманітних аспектів життєдіяльності громади.

Розпочнуть сесію із проекту рішення «Про проголошення 2022 року у Тернопільській міській територіальній громаді Роком Леся Курбаса». А продовжать внесенням змін до трьох програм: розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки; охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки; земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022роки. Потім будуть затверджувати десять міських програм, зокрема, розвитку містобудівної діяльності, територіального планування та містобудівного кадастру на 2022-2024 роки; розвитку парків Тернополя на 2022-2024 роки; «Здоров’я громади» на 2022–2024 роки; економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Після затвердження програм можна буде затверджувати бюджет громади на 2022 рік, але спочатку заступник міського голови Вікторія Остапчук розповість про зміни, які необхідно внести до бюджету на 2021 рік.

Ряд проектів рішень озвучить секретар міської ради Ігор Гірчак. Так, депутати мають прийняти рішення «Про утворення старостинських округів», і затвердити «Положення про старосту та Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у Тернопільській міській територіальній громаді». Окрім цього, будуть внесені зміни до «Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради» і затверджено графік звітів депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за 2021 рік.

Начальник управління економіки, промисловості і праці Тетяна Корчак доповідатиме на сесії про виконання плану місцевого економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021роки і про здійснення запозичення у 2021 році для фінансування проекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя».

Депутатам також запропонують внести зміни до Генерального плану Тернополя і до Плану зонування території міста Тернополя. Ще два десятка проектів рішень стосуватимуться різних питань: внесення змін до статутів комунальних підприємств, прийняття обладнання у комунальну власність, затвердження договорів про міжбюджетні трансферти тощо. А після цього перейдуть до розгляду земельних питань.