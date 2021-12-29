На Тернопільщині чоловік погрожував дружині рушницею

До співробітників поліції надійшло повідомлення від жительки села Острів про те, що її чоловік вчинив конфлікт та погрожує їй зброєю. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Чоловік заявниці перебував напідпитку. Як встановили правоохоронці, під час сварки він здійснив один постріл з рушниці в повітря. У нього поліцейські вилучили дві одиниці мисливської вогнепальної зброї, дозвіл на володіння однією із них він мав.

Окрім цього, у сімейного кривдника виявили документи з можливими ознаками підробки: посвідчення громадського правоохоронного формування, видане на його ім’я, та металевий жетон, схожий на поліцейський. Їх вилучили та направили на експертизу для перевірки.

Звідки у чоловіка, який немає жодної причетності до правоохоронних структур, дані документи – з’ясовують дізнавачі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 с. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років обмеження волі.

Також відносно жителя Тернопільського району поліцейські склали два адмінпротоколи: за вчинення насильства в сім’ї (ст. 173-2 КУпАП) та за стрільбу з вогнепальної зброї (ст. 174 КУпАП).

Передає Відділ комунікації поліції Тернопільської області.