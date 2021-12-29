У чотирьох лікарнях Тернополя залишається 97 хворих на коронавірус

Станом на ранок 28 грудня у чотирьох лікарнях Тернополя перебуває 97 хворих з коронавірусом.

У Тернополі від початку епідемії – 28 762 (26 927 одужало, 519 летальних).

В Тернополі за останню добу 9 нових випадків COVID-19. 20 людей за добу одужало.

У лікарнях Тернополя – 97 хворих на COVID-19.

В Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 31 хворий на COVID-19. 8 пацієнтів – на кисневій підтримці через маску. 1 людина – на кисневому концентраторі. 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ.

У Тернопільській лікарні №2 – 47 хворих з COVID-19. 21 хворий – на кисневій підтримці через маску. 20 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі. 2 людей у лікарні з підозрою.

В Тернопільській лікарні №3 – 13 хворих з COVID-19. 6 хворих – на кисневій підтримці через маску. 6 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі.

У Тернопільській дитячій лікарні – 6 хворих на коронавірус (5 дітей, 1 дорослий). 2 пацієнтів у лікарні з підозрою.