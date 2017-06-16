Про “власника” Тернополя тепер не тільки казатимуть правду, але й затягають по судах

Депутат тернопільської міської ради, екс-свободівець Іван Сороколіт подав в суд на розпорядження міського голови Сергія Надала щодо незаконного звільнення.

Будемо не лише казати правду про дії Сергія Надала, але і посудимось. Міський голова не знаю з якого дива, але мислить і поводить себе так ніби він цар/власник міста та міської ради.

Але навіть якщо і припустити думку, що він є якимсь особливішим співвласником комунальних підприємств файного міста, ніж будь-який тернополянин, то варто відмітити, що ні на пленарних засіданнях сесій, ні на публічних засіданнях комісій чи у будь-який інший публічний спосіб (і особливо за моєї присутності) ніколи не зачіпав питань якихось недопрацювань підприємства “Тернопіль Інтераівіа” чи моїх особистих.

Навіть, навпаки, чи то з волі очільника чи ні, але підприємство було взірцевим. Залишаючись одним з небагатьох, котре існувало без будь-яких бюджетних дотацій, – каже депутат.

За словами Івана Сороколіта, Сергій Надал потаємно і системно замовляв оббріхування чоловіка через мережу психотропних сайтів Юрія Фартушняка. До того ж, традиційно, в стилі виховання “податкової школи” бавився в бюрократично-паперові ігри “доручень/розпоряджень/контролів”.

У цьому – весь наш мужній, чесний і порядний Сергій Надал. Будемо це виправляти. Як в публічній площині, так і в юридичній. Дякую юридичній та адвокатській спільноті за активну й всесторонню допомогу! Щиро вражений! – ділиться переживаннями Іван Сороколіт в мережі Фейсбук.