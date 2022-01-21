На Тернопільщині горів склад із зерном

Сьогодні, 21 січня, у Збаражі на вулиці Чорновола горіло складське приміщення. Про це Суспільному повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, на цьому складі зберігали зерно, приміщення належить місцевому товариству.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Вогонь охопив дах приміщення

“Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 06:04. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що площа пожежі орієнтовно 400 квадратних метрів і тут зберігається 140 тонн ячменю. Загрози перекидання вогню на інші будівлі не було”.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Рятувальники на місці події

На місці пожежі працювали резервні караули та працівники оперативно-кординаційного центру головного управління. Пожежу ліквідували о 09:15.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Всередині складу

За словами Ірини Крупи, під час пожежі травмованих немає, причину пожежі та збитки встановлює слідство.