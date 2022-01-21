На Тернопільщині горів склад із зерном
Сьогодні, 21 січня, у Збаражі на вулиці Чорновола горіло складське приміщення. Про це Суспільному повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.
За її словами, на цьому складі зберігали зерно, приміщення належить місцевому товариству.
“Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 06:04. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що площа пожежі орієнтовно 400 квадратних метрів і тут зберігається 140 тонн ячменю. Загрози перекидання вогню на інші будівлі не було”.
На місці пожежі працювали резервні караули та працівники оперативно-кординаційного центру головного управління. Пожежу ліквідували о 09:15.
За словами Ірини Крупи, під час пожежі травмованих немає, причину пожежі та збитки встановлює слідство.