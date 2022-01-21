Двоє тернополян організували схему із продажу фальшивих довідок про ПЛР-тестування

Двоє жителів Тернополя організували схему із виготовлення та продажу фальшивих довідок про ПЛР-тестування. За підроблення офіційного документа за попередньою змовою групою осіб – ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловіки налагодили функціонування у Тернополі так званого «візового центру», де пропонували охочим без проходження лабораторної діагностики на наявність захворювання COVID-19 отримати довідки про ПЛР-тестування.

У документі вказували завідомо неправдивий результат дослідження – «негативний» та інші дані, необхідні для виїзду за кордон. Вартість однієї довідки становила від 200 до 500 гривень. Щомісяця зловмисники продавали більше тисячі підроблених тестів клієнтам з усієї України.

Заходи із викриття незаконної оборудки провели поліцейські спільно з працівниками прокуратури та управління СБУ.

Під час проведення обшуків за адресами проживання правопорушників та за місцем вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки, засоби виготовлення фальшивок та комп’ютерну техніку.