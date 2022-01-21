Кіборг з Тернопільщини візьме участь у новому сезоні «Голосу країни»

Лічені дні залишилося до прем’єри «Голосу країни-12». У першому випуску на сцену вийде кіборг з Тернопільщини Ярослав Гавянець, який захищав Донецький аеропорт у 2015 році.

Також на телеглядачів очікує джазове виконання одного з найпопулярніших хітів минулого року – «Гуси» від учасниці Інесси Грицаєнко. Цікаво, що її сестра буде акомпанувати співачці на саксофоні. Окрім цього, на сцену завітає кримська татарка Аліє Хаджабадінова та фольклорний гурт GG ГуляйГород, який заспіває трек «Веснянка» у сучасній обробці.

Перший випуск «Голосу країни-12» вийде на телеканалі 1+1 23 січня о 21:00.



