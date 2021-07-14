На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув велосипедист

13 липня близько 7:00 неподалік села Вигода Чортківського району сталася смертельна ДТП.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ISUZU не врахував дорожньої ситуації і збив велосипедиста, 1973 року народження. Останній рухався правим краєм дороги в попутному з вантажівкою напрямку.

Чоловік від отриманих травм помер на місці події.

“Водій автомобіля попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварії стануть відомі у ході слідства”, – повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Триває слідство відповідно до ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.