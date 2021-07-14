Тернопільська облрада купила ще один позашляховик за мільйон

КП Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради 6 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Джерман авто центр» легковий автомобіль за 973 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить повнопривідний позашляховик Skoda Kodiaq із комплектацією STYLE (WV8) 4х4 2,0 TSI 132 квт (неменше 180 к.с.) Автомобіль матиме бензиновий двигун, фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира, бокові подушки безпеки, двозонну систему кондиціювання з елетрорегулюванням та комбіфільтром, задній та передній парктронiк, пiдiгрiв передніх сидінь, інформаційне радiо «BОLERО» 8,0″ ємнісний сенсорний кольоровий дисплей, голосове керування WLAN, Smart Link ( бездротовий для Apple ), 8 динаміків, 2-спицеве багатофункціональне шкіряне кермо для радіо i телефону з підігрівом.

У автосалонах ціни на автівку Skoda Kodiaq у комплектації STYLE (без додаткових пакетів), яку придбало комунальне підприємство, стартують від 915 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Альянс-ІФ» (Івано-Франківськ) Андрія Лисіва та Андрія Семаніва. Їх пропозиція була вищою на 7 тис грн. і склала 980 тис грн. Саме такою була очікувана вартість. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Як повідомляли «Наші гроші», 31 травня КП Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської облради вже замовила ТОВ «Джерман авто центр» Skoda Kodiaq у трохи дорожчій комплектації за 1,04 млн грн. На тих торгах єдиним конкурентом переможця теж було ТОВ «Альянс-ІФ» і фірми теж не торгувалися.

Тернопільське ТОВ «Джерман авто центр» належить Тетяні Колодій, та її синам Ярославу та Василю Колодій, директор Володимир Нога.