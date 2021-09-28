На Тернопільщині прогнозують цього тижня «бабине літо»

Синоптики укргідрометцентру прогнозують, що на Тернопільщині до кінця цього тижня протримається тепла і суха погода. На небі щодня виглядатиме сонце, подекуди буде хмарно, але без дощу.

Найтепліше буде на півдні області. У Чорткові, Заліщиках та Борщові температура підніметься вдень до 16 градусів тепла, а вночі протримається на рівні – до 10 градусів тепла.

На решті території Тернопільщини вдень синоптики прогнозують 10-15 градусів тепла. А вночі від 4 до 10 градусів тепла. Про це повідомляє укргідрометцентр.

У вівторок, 28 вересня, у Тернополі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 12-14 градусів тепла.

У середу, 29 вересня, також буде без опадів. Мінлива хмарність, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла. У четвер, 30 вересня, також збережеться суха і тепла погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 5-7 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла. Такою ж погода буде і в п’ятницю, 1 жовтня. Уночі буде без заморозків, удень — до +16 °С.

Температура на один-два градуси знизиться ближче до вихідних, але й надалі буде сонячно, тепло і безвітряно.





