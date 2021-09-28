На Тернопільщині від ковіду померло семеро людей
133 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 вересня. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 7:
чоловік 75 р., м. Тернопіль;
жінка 73 р., Тернопільський район;
чоловік 69 р., Чортківський район;
чоловік 83 р., м. Тернопіль;
чоловік 47 р., Тернопільський район;
чоловік 65 р., Тернопільський район;
жінка 82 р., Тернопільський район.
– одужало – 152 особи
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 157
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 75 628 осіб;
– одужало – 71 415 осіб;
– летальних випадків – 1 287 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7 908 (7 582 одужало, 139 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1 562 (1 501 одужало, 36 летальних)
– Тернопільський район – 45 822 (43 490 одужало, 741 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 21 264 (20 134 одужало, 335 летальних)
– Чортківський район – 21 898 (20 343 одужало, 404 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2 936 (2 831 одужало, 33 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (15 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 3
- Кременецька міська ОТГ – 6
- Лановецька міська ОТГ – 3
- Почаївська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (62 особи):
- Байковецька сільська ОТГ – 3
- Бережанська міська ОТГ – 1
- Великобірківська селищна ОТГ – 1
- Великогаївська сільська ОТГ – 3
- Збаразька міська ОТГ – 5
- Козівська селищна ОТГ – 4
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Озернянська сільська ОТГ – 1
- Підволочиська селищна ОТГ – 3
- Теребовлянська міська ОТГ – 3
- Тернопільська міська ОТГ – 37
Чортківський район (56 осіб):
- Білобожницька сільська ОТГ – 1
- Борщівська міська ОТГ – 5
- Бучацька міська ОТГ – 6
- Гримайлівська селищна ОТГ – 1
- Гусятинська селищна ОТГ – 1
- Заліщицька міська ОТГ – 2
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
- Копичинецька міська ОТГ – 2
- Монастириська міська ОТГ – 12
- Нагірянська сільська ОТГ – 2
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 5
- Товстенська селищна ОТГ – 3
- Трибухівська сільська ОТГ – 3
- Хоростківська міська ОТГ – 10
- Чортківська міська ОТГ – 1