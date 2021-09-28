На Тернопільщині від ковіду померло семеро людей

133 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 вересня. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 7:

чоловік 75 р., м. Тернопіль;

жінка 73 р., Тернопільський район;

чоловік 69 р., Чортківський район;

чоловік 83 р., м. Тернопіль;

чоловік 47 р., Тернопільський район;

чоловік 65 р., Тернопільський район;

жінка 82 р., Тернопільський район.

– одужало – 152 особи

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 157

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 75 628 осіб;

– одужало – 71 415 осіб;

– летальних випадків – 1 287 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 7 908 (7 582 одужало, 139 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 1 562 (1 501 одужало, 36 летальних)

– Тернопільський район – 45 822 (43 490 одужало, 741 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 21 264 (20 134 одужало, 335 летальних)

– Чортківський район – 21 898 (20 343 одужало, 404 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 2 936 (2 831 одужало, 33 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (15 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 3

Кременецька міська ОТГ – 6

Лановецька міська ОТГ – 3

Почаївська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (62 особи):

Байковецька сільська ОТГ – 3

Бережанська міська ОТГ – 1

Великобірківська селищна ОТГ – 1

Великогаївська сільська ОТГ – 3

Збаразька міська ОТГ – 5

Козівська селищна ОТГ – 4

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Озернянська сільська ОТГ – 1

Підволочиська селищна ОТГ – 3

Теребовлянська міська ОТГ – 3

Тернопільська міська ОТГ – 37

Чортківський район (56 осіб):

Білобожницька сільська ОТГ – 1

Борщівська міська ОТГ – 5

Бучацька міська ОТГ – 6

Гримайлівська селищна ОТГ – 1

Гусятинська селищна ОТГ – 1

Заліщицька міська ОТГ – 2

Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1

Копичинецька міська ОТГ – 2

Монастириська міська ОТГ – 12

Нагірянська сільська ОТГ – 2

Скала-Подільська селищна ОТГ – 5

Товстенська селищна ОТГ – 3

Трибухівська сільська ОТГ – 3

Хоростківська міська ОТГ – 10

Чортківська міська ОТГ – 1