На Тернопільщині притягнули до відповідальності “створювачів” стихійних сміттєзвалищ

⚠ В одній з громад Тернопільського району екоінспектори притягнули до відповідальності “створювачів” стихійних сміттєзвалищ

🕵️‍♂️Днями фахівці Інспекції провели рейд територією с. Підгородне Тернопільського району з метою контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.

✅Зокрема, під час цього заходу було виявлено 3-ох порушників, які вивозили відходи у невстановлене для них місце, а саме на стихійне сміттєзвалище.

☝ Відтак інспектори притягнули громадян до адміністративної відповідальності за статтею 82 КУпАП .

▶ Згідно з цією статтею за порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення для громадян передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

❗Варто зазначити, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області неодноразово зверталася до Підгороднянської сільської ради з вимогами щодо приведення вищезазначеної ділянки з відходами до належного санітарного стану. Роботи з ліквідації незаконного сміттєзвалища органом місцевого самоврядування проводились, проте деякі недобросовісні мешканці знову його «відновили», продовжуючи зносити на дану території свої відходи.

📢Вкотре звертаємося до жителів області. Будьте свідомими! Не вивозьте побутові відходи у не пристосовані для цього місця, не викидайте вздовж лісосмуг та не створюйте несанкціоновані сміттєзвалища. Пам’ятайте, чисто не там де прибирають, а там, де не смітять!

🖋Нагадаємо, про стихійні звалища з відходами можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через застосунок #ЕкоЗагроза, на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-95-82, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua