На Тернопільщині протестують медики, яким не виплатили зарплату за липень

Близько 50 медичних працівників Монастириської лікарні протестують біля хірургічного відділення медзакладу. Вони перекрили дорогу. Про це повідомив один з учасників акції Віталій Тріщук, пише Суспільне.

За його словами, люди вимагають виплатити їм заборгованість по заробітній платі за липень, виплатити лікарняні та оздоровчі, а також підвищити зарплату лікарям. Віталій Тріщук каже, ходитимуть по пішохідному переході ще дві години.

Автомобілі та автобуси протестувальники пропускають раз на 5 хвилин, щоб не було заторів.