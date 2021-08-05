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Тернопільщина 

На Тернопільщині протестують медики, яким не виплатили зарплату за липень

tata 0 Views Прокоментуй!

Близько 50 медичних працівників Монастириської лікарні протестують біля хірургічного відділення медзакладу. Вони перекрили дорогу. Про це  повідомив один з учасників акції Віталій Тріщук, пише Суспільне

За його словами, люди вимагають виплатити їм заборгованість по заробітній платі за липень, виплатити лікарняні та оздоровчі, а також підвищити зарплату лікарям. Віталій Тріщук каже, ходитимуть по пішохідному переході ще дві години.

На Тернопільщині протестує 50 медиків, яким не виплатили зарплату за липень

Автомобілі та автобуси протестувальники пропускають раз на 5 хвилин, щоб не було заторів.

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