16:00 | 5.08.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині хворого з інсультом везли у сусідню лікарню за 60 кілометрів

tata 0 Views Прокоментуй!
Кричущий випадок трапився на Тернопільщині. 

У місті Монастириська, хворого з інсультом везли у лікарню в місті Теребовля, за 60 кілометрів. 

Про випадок розповіла мешканка міста Монастириська Ірина Ванат. 

“Два дні тому у мого батька трапився інсульт, і як з’ясувалося, уже по факту, у нашій Монастириській районні лікарні немає такого пакету, щоб лікувати хворих з інсультом чи інфарктом. Мені довелося везти батька у Тереболвянську районну лікарню за 60 кілометрів, куди їхати годину, – наголосила Ірина Ванат. – Тільки дякувати Богу я його завезла”. 

До слова, інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого розвиваєтьсяпошкодження частини головного мозку.

Через обмеження чи припинення постачання крові, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю 2 мільйони нейронів щохвилини. Лише за годину мозок може втратити 120 мільйонів нейронів та постаріти на 3 з половиною роки.

Хворим з інсультом, необхідно оперативно надати допомогу, щоб врятувати життя та здоров’я. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *