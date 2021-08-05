На Тернопільщині хворого з інсультом везли у сусідню лікарню за 60 кілометрів

Кричущий випадок трапився на Тернопільщині.

У місті Монастириська, хворого з інсультом везли у лікарню в місті Теребовля, за 60 кілометрів.

Про випадок розповіла мешканка міста Монастириська Ірина Ванат.

“Два дні тому у мого батька трапився інсульт, і як з’ясувалося, уже по факту, у нашій Монастириській районні лікарні немає такого пакету, щоб лікувати хворих з інсультом чи інфарктом. Мені довелося везти батька у Тереболвянську районну лікарню за 60 кілометрів, куди їхати годину, – наголосила Ірина Ванат. – Тільки дякувати Богу я його завезла”.

До слова, інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого розвиваєтьсяпошкодження частини головного мозку.

Через обмеження чи припинення постачання крові, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю 2 мільйони нейронів щохвилини. Лише за годину мозок може втратити 120 мільйонів нейронів та постаріти на 3 з половиною роки.

Хворим з інсультом, необхідно оперативно надати допомогу, щоб врятувати життя та здоров’я.