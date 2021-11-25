16:01 | 25.11.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині відзначили 25 річницю музею лемківської культури

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Майже дві сотні людей зібралися на святкуванні 25 річниці музею лемківської культури у Монастириськах Чортківського району. Про це повідомила директорка департаменту культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк, пише Суспільне

За її словами, захід відвідали представники лемківської спільноти, дослідники лемківського культурного спадку, працівники музеїв, вищих навчальних закладів та студенти.

На Тернопільщині відзначили 25 річницю музею лемківської культури

Під час заходу представили лемківські народні костюми, зокрема, ті, які для музею передали канадці.

На Тернопільщині відзначили 25 річницю музею лемківської культуриСуспільне Тернопіль

Під час заходу представили лемківські народні костюми

Світлана Байталюк каже, також відбулося нагородження людей, які причетні до розвитку музею та лемківської культури.

На Тернопільщині відзначили 25 річницю музею лемківської культури

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