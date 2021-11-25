На Тернопільщині відзначили 25 річницю музею лемківської культури

Майже дві сотні людей зібралися на святкуванні 25 річниці музею лемківської культури у Монастириськах Чортківського району. Про це повідомила директорка департаменту культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк, пише Суспільне.

За її словами, захід відвідали представники лемківської спільноти, дослідники лемківського культурного спадку, працівники музеїв, вищих навчальних закладів та студенти.

Під час заходу представили лемківські народні костюми, зокрема, ті, які для музею передали канадці.

Суспільне Тернопіль Під час заходу представили лемківські народні костюми

Світлана Байталюк каже, також відбулося нагородження людей, які причетні до розвитку музею та лемківської культури.