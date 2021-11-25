Збитки колосальні: на Тернопільщині лісничий дозволив спиляти понад сто дерев

Перевищуючи службові повноваження видав дозвіл на незаконну вирубку 105 дерев – підозрюють головного лісничого державного підприємства на Тернопільщині.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, головному лісничому держпідприємства лісового господарства (ч. 1 ст. 365 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, посадовець, достовірно знаючи про відсутність підстав проведення рубки дерев у лісництві, видав у березні 2020 року дозвіл для їх здійснення. На підставі дозволу працівники лісництва незаконно зрубали 105 дерев, спричинивши цими діями збитки державним інтересам на суму понад 119 тис грн.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури у складі Тернопільської обласної прокуратури.