У Тернопільській області 30-річний “залицяльник” відправив друзям 16-річної дівчинки її інтимні фото

Підозрюваному загрожує від 2 до 12 років позбавлення волі.

У Теребовлянській ТГ Тернопільської області 30-річний чоловік шантажував 16-річну дівчину та відправив її друзям інтимні фото.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Слідство встановило, що 30-річний чоловік та 16-річна дівчина були сусідами. Вони нібито дружили та обмінювались інтимними фото. Проте неповнолітня вирішила припинити спілкування із “залицяльником”.

Тоді сусід почав шантажувати дівчину, намагаючись її таким чином повернути. Спочатку він погрожував опублікували в соцмережах її відверті фото. Коли дівчина відмовилась із ним зустрічатись, то чоловік надіслав друзям дівчини її інтимні фото. Батьки потерпілої, дізнавшись про це, звернулись до поліції.

Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон та комп’ютер, де були інтимні фото не лише потерпілої, а й інших дітей.

Чоловіку інкримінують ст. 301-1 Кримінального кодексу України (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій без мети збуту чи розповсюдження) та ч.3 ст. 301 (виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії). Підозрюваному обрали запобіжний захід, він перебуває під домашнім арештом. Чоловіку загрожує від 2 до 12 років позбавлення волі.