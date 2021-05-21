На Тернопільщині надзвичайники витягнули з річки Дністер тіло прикарпатця. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Суспільне Карпати.

“20 травня за заявкою від Коломийського РВ ГУ НП в Івано-Франківській області особовим складом групи водолазно-рятувальних робіт були проведені пошуково-водолазні роботи чоловіка на р. Дністер від с. Колінки Городенківського району по акваторії річки”, — йдеться у повідомленні.

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області На Тернопільщині з Дністра витягнули тіло прикарпатця

Під час пошукових заходів тіло чоловіка знайшли нижче автомобільного моста в селі Устечко на Тернопільщині.

Надзвичайники витягнули потопельника на берег. Тіло передали працівникам поліції.