На Тернопільщині чоловік через через виправлення у трудовій книжці ледве не позбувся пенсії

Павло Степанович звернувся до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком та подав необхідні для цього документи, серед яких трудова книжка. Проте йому відмовили. Чоловікові не зарахували до страхового стажу період роботи з 1991 по 2007 рік.

Чиновники мотивували відмову тим, що при внесенні записів про прийняття та звільнення з роботи в трудовій книжці Павла Степановича є виправлення, що суперечить вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок.

Право на пенсію по віку закріплено в Конституції України. Однак, інколи реалізувати таке право буває вкрай важко. Зазвичай перешкодами стають неналежне оформлення документів, таких як трудові книжки, накази, бухгалтерські документи. В більшості випадків єдиним способом відстояти своє право на соціальне забезпечення – це звернутися до суду задля оскарження рішення Пенсійного фонду.

За правовою допомогою Павло Степанович звернувся до Кременецького місцевого центру з надання БВПД. Представляти інтереси клієнта в суді доручили адвокатці Олені Радосюк, яка співпрацює з системою безоплатної правової допомоги.

«Записи у трудову книжку вносяться відповідальною особою підприємства, а не особисто працівником. Більше того, недоліки її заповнення не є підставою вважати що у позивача відсутній трудовий стаж за цей період. Працівник не може відповідати за правильність та повноту оформлення документів на підприємстві, а неналежний порядок ведення та заповнення трудової книжки чи іншої документації з вини адміністрації підприємства не може бути підставою для позбавлення позивача його конституційного права на соціальне забезпечення», – зазначає Олена Радосюк.

В суді було доведено неправомірність дій Пенсійного фонду. Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 26.08.2021 року № 500/3738/21 суд поновив права клієнта та визнав протиправним рішення щодо відмови у зарахуванні до страхового стажу періоду роботи у понад 16 років. Одночасно з цим суд зобов’язав зарахувати даний страховий стаж і повторно розглянути заяву про призначення пенсії.