Планируете летний отдых? Снимите дом в селе Каролино-Бугаз!

Летом самое время отправиться к морю. И даже если запланированная поездка на заграничный курорт сорвалась, то не стоит забывать, что в Украине есть множество живописных пляжей, где можно провести летний отпуск.

Каролино-Бугаз, Одесская область

Если вам больше по душе тихий семейный отдых, тогда лучше будет снять дом в селе Каролино-Бугаз, обратившись в компанию Travello (https://travello.com.ua/karolino-bugaz/hotels/filter/castnyjdom). Отдыхающих там меньше, чем на других курортах, следовательно, пляжи значительно чище.

Санжейка, Одесская область

В Одессе немало пляжей, где летом собираются толпы отдыхающих. Вы точно слышали о таких из них, как:

Ланжерон;

Отрада;

Аркадия.

Там можно найти множество кафе, ресторанов, ночных клубов и дискотек.

Однако в плане спокойного отдыха на фоне нетронутой природы в нынешнем году приобретает популярность небольшое село в Овидиопольском районе Одесской области — Санжейка. Всего лишь 38 километров от Одессы — и вы оказываетесь на чистом побережье Черного моря. Фешенебельных отелей там не найдешь, но можно снять коттедж или номер в минигостинице. Из преимуществ:

чистый песчаный берег;

прозрачное море;

великолепные пейзажи;

вид на Санжейский маяк.

Среди минусов можно назвать крутые склоны, что может быть опасным для отдыха с детьми и отсутствие развитой инфраструктуры. Питаться можно комплексно в некоторых гостиницах. Также есть несколько магазинов, где продается только самое необходимое.

Затока, Одесская область

Пляжи Затоки, которая расположена в 60 километрах от Одессы, также популярны среди туристов. Там отдыхает в основном молодежь, поэтому в Затоке много кафе, баров и даже несколько дискотек. Базы отдыха и коттеджи почти все расположены на первой линии от моря.

Очаков, Николаевская область

Очаков — один из главных курортных городков Николаевщины. Днепро-Бугский лиман там переходит в Черное море. В этом городе расположено немало баз отдыха и несколько приличных отелей. Однако и отдыхающих ежегодно достаточно. Для кого-то это может стать минусом при планировании отдыха. Плюсом же является то, что из Очакова можно добраться до Кинбурнской косы — места с чистым морем и заповедной природой, а также до Ольвии.

Ольвия, Николаевская область

Ольвия — это руины на месте древнегреческого города, где сохранились обломки храмов языческих богов и казарм римских легионеров. Современная Ольвия — это заповедник. Там работают два музея, а иногда еще проводятся раскопки. В Ольвии также можно купаться. Берег лимана под холмами уютный и подходит для водных процедур. Можно ставить палаточные городки.

Обратившись в Travello, вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант для летнего отдыха.