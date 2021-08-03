На Тернопільщині жінка встромила ножа у живіт сусіда

Під час суперечки жінка ножем вдарила в живіт 58-річного односельчанина. Чоловікові медики діагностували проникаюче поранення верхньої третини черевної порожнини.

Про інцидент з односельчанкою поліцейських повідомив потерпілий. На місце події вихала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 у місті Шумську. З’ясувалося, чоловік прийшов на подвір’я односельчанки, аби поговорити з її знайомим, з котрим жінка в цей час розпивала алкогольні напої. Непроханого гостя молодиця намагалася прогнати, проте той наполягав, аби знайомий пішов з ним. Як останній аргумент 34-річна молодиця використала кухонний ніж.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.