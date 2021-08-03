18-річний тернополянин організував магазин зі збуту наркотиків і “працевлаштував” там 12 людей

Організатору та ще вісьмом активним членам копи уже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

У Тернополі викрили віртуальну крамницю з продажу наркотиків, який рік тому зорганізував вісімнадцятирічний місцевий юнак.

Про це в Управлінні боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН повідомили кореспондентам ТСН.

Неповнолітній своїм клієнтам пропонував цукерки з галюцигенними грибами, а також марихуану, гашиш та ЛСД.

Рекламу з доступом до магазину у вигляді QR-кодів розклеював по стовпах та на дошках оголошеннях. Деякий час хлопець працював сам, а потім запропонував роботу і своїм дванадцятьом знайомим, троє з яких теж неповнолітні.

Орнанізатор замовляв оптові партії товару через Інтернет та отримував у посилках, які приходили на імена вигаданих людей. Після чого передавав це все так званим “складменам”, які розфасовували наркотики і передавали закладчикам, які й розповсюджували товар по різних мікрорайонах Тернополя.

В середньому одна людина за добу здійснювала 100-150 закладок. Від такої діяльності кожен з них щомісяця отримував 60 тисяч гривень.

Понад тиждень тривала масштабна спецоперація із затримання злочинної групи, яка причетна до Інтернет-магазину. Його організатору та ще вісьмом активним членам копи уже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

«Учасникам групи загрожує до десяти років позбавлення волі. П’ятьом активним учасників вибрано запобіжний захід – тримання під вартою», – зазначив керівник Управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН Михайло Димида.