Кар’єрні можливості після закінчення курсів Python і ui ux
Починати будувати кар’єру в будь-якій професії краще з освоєння основ. Робота пайтон-програмістом не виняток. Наведемо список необхідних навичок, якими повинен володіти Junior (тобто початківець):
- Уміння читати спеціальну літературу і швидко засвоювати прочитане.
- Володіння англійською не нижче рівня intermediate.
- Знання понять: потоки, сокети, стеки протоколів TCP/IP і їх застосування.
- Знання операційної системи Linux.
- Знання віртуальних машин.
- Володіння налаштуванням онлайн-машин.
- Уміння поводитися з GIT.
- Володіння Об’єктно Орієнтованим Програмуванням.
- Знання MVC.
- Подання про асинхронні концепції.
- Навички роботи з базами даних.
- Навички налаштування проксі-серверів.
- Розуміння, чим відрізняються Python 2 і Python 3.
- Подання про імпорт модулів.
- Подання про генератори і ітератори.
За умови володіння вищепереліченими навичками в сукупності з тим, що вимагає компанія-роботодавець у конкретному випадку, відкриваються кар’єрні перспективи Python-розробника. Також навички можна придбати на онлайн курсах ui ux.
Слід зауважити, що компаніям потрібно все більше співробітників, а ринок праці не задовольняє їхні потреби в належній кількості. Але для фахівця рівня junior існують проблеми з працевлаштуванням, так як більша частина роботодавців вимагає працівників з досвідом не нижче middle.
Однак, є деякі напрямки, в яких беруть і новачків. До таких належить Data Science. Там потрібно володіння Python і математикою. Інший популярний напрямок – Scrapping – програмування інтернет-павуків. Також затребуваними є знання, які викладаються на ui ux курсах онлайн.
Особливості мови
Python є мовою високого рівня, які мають загальне призначення. Для його синтаксису характерний мінімалізм. Завдяки цьому він простий в освоєнні, експлуатації та сприйнятті.
Сьогодні Пайтон входить в трійку найпопулярніших мов. Високі і його параметри адаптивності. Хоча він з’явився ще в 1991 році, в даний час триває його інтенсивний розвиток. Оволодіння цією мовою відкриває перед фахівцем широкі перспективи працевлаштування.
В системі використана сувора динамічна типізація. Управління пам’яттю автоматизовано. Синтаксис орієнтований на збільшення продуктивності праці і сумісність з іншими системами.
Пайтон є класичним прикладом об’єктно-орієнтованої мови. На відміну від багатьох альтернативних середовищ програмування, в Пайтон пробільні відступи грають синтаксичну роль.
Мова належить до групи інтерпретованих і підходить для написання скриптів.
Сфери застосування
Універсальність мови Пайтон дозволяє застосовувати її в таких сферах:
- Web-розробка.
- Комп’ютерні програми.
- Мобільні додатки.
- Ігри.
- Вбудовані системи.
- Скрипти.
- Системне адміністрування.
- Наукові дослідження.
- Data Science.
- Тестування.