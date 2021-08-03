14:32 | 3.08.2021
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Бізнес-Погляд 

Кар’єрні можливості після закінчення курсів Python і ui ux

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Починати будувати кар’єру в будь-якій професії краще з освоєння основ. Робота пайтон-програмістом не виняток. Наведемо список необхідних навичок, якими повинен володіти Junior (тобто початківець):

  1. Уміння читати спеціальну літературу і швидко засвоювати прочитане.
  2. Володіння англійською не нижче рівня intermediate.
  3. Знання понять: потоки, сокети, стеки протоколів TCP/IP і їх застосування.
  4. Знання операційної системи Linux.
  5. Знання віртуальних машин.
  6. Володіння налаштуванням онлайн-машин.
  7. Уміння поводитися з GIT.
  8. Володіння Об’єктно Орієнтованим Програмуванням.
  9. Знання MVC.
  10. Подання про асинхронні концепції.
  11. Навички роботи з базами даних.
  12. Навички налаштування проксі-серверів.
  13. Розуміння, чим відрізняються Python 2 і Python 3.
  14. Подання про імпорт модулів.
  15. Подання про генератори і ітератори.

За умови володіння вищепереліченими навичками в сукупності з тим, що вимагає компанія-роботодавець у конкретному випадку, відкриваються кар’єрні перспективи Python-розробника. Також навички можна придбати на онлайн курсах ui ux.

Слід зауважити, що компаніям потрібно все більше співробітників, а ринок праці не задовольняє їхні потреби в належній кількості. Але для фахівця рівня junior існують проблеми з працевлаштуванням, так як більша частина роботодавців вимагає працівників з досвідом не нижче middle.

Однак, є деякі напрямки, в яких беруть і новачків. До таких належить Data Science. Там потрібно володіння Python і математикою. Інший популярний напрямок – Scrapping – програмування інтернет-павуків. Також затребуваними є знання, які викладаються на ui ux курсах онлайн.

Особливості мови

Python є мовою високого рівня, які мають загальне призначення. Для його синтаксису характерний мінімалізм. Завдяки цьому він простий в освоєнні, експлуатації та сприйнятті.

Сьогодні Пайтон входить в трійку найпопулярніших мов. Високі і його параметри адаптивності. Хоча він з’явився ще в 1991 році, в даний час триває його інтенсивний розвиток. Оволодіння цією мовою відкриває перед фахівцем широкі перспективи працевлаштування.

В системі використана сувора динамічна типізація. Управління пам’яттю автоматизовано. Синтаксис орієнтований на збільшення продуктивності праці і сумісність з іншими системами.

Пайтон є класичним прикладом об’єктно-орієнтованої мови. На відміну від багатьох альтернативних середовищ програмування, в Пайтон пробільні відступи грають синтаксичну роль.

Мова належить до групи інтерпретованих і підходить для написання скриптів.

Сфери застосування

Універсальність мови Пайтон дозволяє застосовувати її в таких сферах:

  1. Web-розробка.
  2. Комп’ютерні програми.
  3. Мобільні додатки.
  4. Ігри.
  5. Вбудовані системи.
  6. Скрипти.
  7. Системне адміністрування.
  8. Наукові дослідження.
  9. Data Science.
  10. Тестування.

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