На Тернопільщині зіткнулись рейсовий автобус і трактор: троє пасажирів у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 листопада на автодорозі М-19 поблизу с. Оришківці Копичинецької територіальної громади. Близько 18.00 годин рейсовий автобус «Заліщики-Тернопіль» зіткнувся з трактором Т-150К, що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП травмувались троє пасажирів автобуса: сімейна пара (64 і 63 роки) з с. Біла Чортківського району та 58-річна жителька м. Чорткова. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в КНП «Чортківська ЦМЛ».