Помер колишній мер Тернополя

Сьогодні, 25 листопада, Тернопіль втратив свого славного сина. Відійшов у вічність громадсько-політичний діяч, господарник, колишній міський голова Тернополя (2002-06 рр.) Богдан Євгенович Левків.

Бог дійсно забирає найкращих. Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 1980-х початку 1990-х років XX століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбу з кривавою більшовицькою системою.

Богдан Левків був справжнім патріотом України, одним з тих, кому ми завдячуємо українською незалежністю. Каденція Богдана Євгеновича на посаді міського голови припала на складний період, були успіхи й прорахунки. Але кожен тернополянин підтвердить істину: «Для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе». Він жив і працював для Тернополя. Все своє життя поклав на те, щоб зробити наше місто і суспільство кращим.

Богдан Євгенович Левків (22 лютого 1950, Тернопіль) — український господарник, громадсько-політичний діяч. Заслужений працівник сфери послуг України (2005). Відзнака Прем’єр-міністра України (2003). Грамота Папи Римського (2002). «Людина року-2002» у Тернополі. Депутат Тернопільської міської ради 2-ох скликань (1994-2002). Голова планово-бюджетної комісії цієї ради (1994-1998). Квітень 2002—2006 — міський голова Тернополя.