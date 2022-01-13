На Тернопільщину йде потепління

Протягом доби на Тернопільщині передбачають складні погодні умови.

За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатиметься сильний вітер. Місцями його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Також зберігатимуться сильні морози.

Холодна погода протримається до п’ятниці. А далі до краю прийде відчутне потепління.

“Вдень температура повітря становитиме в більшості областей -4 -9 градусів. У західних областях далі почнеться потепління, очікується від 3 градуси морозу до 2 градусів тепла. Це потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України. Так що готуйте голови і гардероб до цих потужних температурних стрибків. Вітер втримається північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового. Далі більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода. На дорогах утворюватиметься ожеледиця”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, разом з потеплінням до регіону повернуться опади. Місцями можливі дощі з мокрим снігом.