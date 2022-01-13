Петро Гадз лобіював ремонт дороги на Бучаччині, яку не відновлювали кількадесят років

Вперше за 30 років на Бучаччині відремонтують дорогу, що веде до села Нові Петликівці.

Капітальний ремонт проведуть за сприяння бучацького мецената Петра Гадза.

Переможцем тендеру на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200311 Держдорога Н-18 – Нові Петликівці на ділянці км 0+000 – км 4+600 (окремими ділянками) Тернопільської області стало ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР». Про це повідомляють на сайті держзакупівель Рrozorro.

– Дорога зараз в страшному стані. Жителі села потерпають від цього і просять щось зробити з цим. Я звернулася до депутата Тернопільської обласної ради, бучацького підприємця і мецената Гадза Петра Івановича з проханням допомогти в капітальному ремонті центральної дороги. І от гарна новина! Дорогу включено в проект капітального ремонту і вже проведено тендер, – повідомила депутатка Бучацької міської ради Стефа Романчук.

Очікувальна вартість виконання робіт становить 19 мільйонів 3 тисячі 100 гривень з ПДВ.