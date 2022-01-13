На Тернопільщині від ковіду померло троє людей

389 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 12 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 3:

1 – чоловік 70р., Тернопільський район;

2 – чоловік 81р., Тернопільський район;

3 – чоловік 70р., Чортківський район.

– одужало – 193 особи

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 372

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 109 534 особи;

– одужало – 104 495 осіб;

– летальних випадків – 2 169 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 580 (12 041 одужало, 286 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 380 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 65 575 (62 463 одужало, 1 233 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 29 398 (27 744 одужало, 539 летальних).

– Чортківський район – 31 379 (29 991 одужало, 647 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 4 055 (3 887 одужало, 53 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (26 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 1

Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

Вишнівецька селищна ОТГ – 4

Кременецька міська ОТГ – 18

Лановецька міська ОТГ – 1

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 0

Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (243 особи):

Байковецька сільська ОТГ – 4

Бережанська міська ОТГ – 21

Білецька сільська ОТГ – 5

Великоберезовицька селищна ОТГ – 18

Великобірківська селищна ОТГ – 2

Великогаївська сільська ОТГ – 4

Залозецька селищна ОТГ – 3

Збаразька міська ОТГ – 9

Зборівська міська ОТГ – 3

Золотниківська сільська ОТГ – 1

Іванівська сільська ОТГ – 4

Козівська селищна ОТГ – 11

Козлівська селищна ОТГ – 5

Купчинецька сільська ОТГ – 1

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Нараївська сільська ОТГ – 5

Озернянська сільська ОТГ – 2

Підволочиська селищна ОТГ – 0

Підгаєцька міська ОТГ – 1

Підгороднянська сільська ОТГ – 4

Саранчуківська сільська ОТГ – 0

Скалатська міська ОТГ – 5

Скориківська сільська ОТГ – 0

Теребовлянська міська ОТГ – 5

Тернопільська міська ОТГ – 129

Чортківський район (120 осіб):

Білобожницька сільська ОТГ – 1

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3

Борщівська міська ОТГ – 3

Бучацька міська ОТГ – 21

Васильковецька сільська ОТГ –2

Гримайлівська селищна ОТГ – 0

Гусятинська селищна ОТГ – 14

Заводська селищна ОТГ – 2

Заліщицька міська ОТГ – 6

Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4

Колиндянська сільська ОТГ – 0

Копичинецька міська ОТГ – 7

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1

Монастириська міська ОТГ –21

Нагірянська сільська ОТГ – 0

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 3

Трибухівська сільська ОТГ – 6

Хоростківська міська ОТГ – 8

Чортківська міська ОТГ – 17