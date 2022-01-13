10:37 | 13.01.2022
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Тернопільщина 

На Тернопільщині від ковіду померло троє людей

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389 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 12 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 3:

1 – чоловік 70р., Тернопільський район;

2 – чоловік 81р., Тернопільський район;

3 – чоловік 70р., Чортківський район.

– одужало – 193 особи

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 372

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 109 534 особи;

– одужало – 104 495 осіб;

– летальних випадків – 2 169 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 580 (12 041 одужало, 286 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 380 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 65 575 (62 463 одужало, 1 233 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 29 398 (27 744 одужало, 539 летальних).

– Чортківський район – 31 379 (29 991 одужало, 647 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 4 055 (3 887 одужало, 53 летальних).

Географія поширення нових випадків:                         

Кременецький район (26 осіб):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 1
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 4
  • Кременецька міська ОТГ – 18
  • Лановецька міська ОТГ – 1
  • Лопушненська сільська ОТГ – 0
  • Почаївська міська ОТГ – 0
  • Шумська міська ОТГ – 2
 

Тернопільський район (243 особи):

  • Байковецька сільська ОТГ – 4
  • Бережанська міська ОТГ – 21
  • Білецька сільська ОТГ – 5
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 18
  • Великобірківська селищна ОТГ – 2
  • Великогаївська сільська ОТГ – 4
  • Залозецька селищна ОТГ – 3
  • Збаразька міська ОТГ – 9
  • Зборівська міська ОТГ – 3
  • Золотниківська сільська ОТГ – 1
  • Іванівська сільська ОТГ – 4
  • Козівська селищна ОТГ – 11
  • Козлівська селищна ОТГ – 5
  • Купчинецька сільська ОТГ – 1
  • Микулинецька селищна ОТГ – 1
  • Нараївська сільська ОТГ – 5
  • Озернянська сільська ОТГ – 2
  • Підволочиська селищна ОТГ – 0
  • Підгаєцька міська ОТГ – 1
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 4
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 0
  • Скалатська міська ОТГ – 5
  • Скориківська сільська ОТГ – 0
  • Теребовлянська міська ОТГ – 5
  • Тернопільська міська ОТГ – 129

Чортківський район (120 осіб):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 1
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
  • Борщівська міська ОТГ – 3
  • Бучацька міська ОТГ – 21
  • Васильковецька сільська ОТГ –2
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 0
  • Гусятинська селищна ОТГ – 14
  • Заводська селищна ОТГ – 2
  • Заліщицька міська ОТГ – 6
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4
  • Колиндянська сільська ОТГ – 0
  • Копичинецька міська ОТГ – 7
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Монастириська міська ОТГ –21
  • Нагірянська сільська ОТГ – 0
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 3
  • Трибухівська сільська ОТГ – 6
  • Хоростківська міська ОТГ – 8
  • Чортківська міська ОТГ – 17

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