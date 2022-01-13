На Тернопільщині від ковіду померло троє людей
389 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 12 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 3:
1 – чоловік 70р., Тернопільський район;
2 – чоловік 81р., Тернопільський район;
3 – чоловік 70р., Чортківський район.
– одужало – 193 особи
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 372
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 109 534 особи;
– одужало – 104 495 осіб;
– летальних випадків – 2 169 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 580 (12 041 одужало, 286 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 380 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 65 575 (62 463 одужало, 1 233 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 29 398 (27 744 одужало, 539 летальних).
– Чортківський район – 31 379 (29 991 одужало, 647 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 4 055 (3 887 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (26 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 1
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
- Вишнівецька селищна ОТГ – 4
- Кременецька міська ОТГ – 18
- Лановецька міська ОТГ – 1
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 0
- Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (243 особи):
- Байковецька сільська ОТГ – 4
- Бережанська міська ОТГ – 21
- Білецька сільська ОТГ – 5
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 18
- Великобірківська селищна ОТГ – 2
- Великогаївська сільська ОТГ – 4
- Залозецька селищна ОТГ – 3
- Збаразька міська ОТГ – 9
- Зборівська міська ОТГ – 3
- Золотниківська сільська ОТГ – 1
- Іванівська сільська ОТГ – 4
- Козівська селищна ОТГ – 11
- Козлівська селищна ОТГ – 5
- Купчинецька сільська ОТГ – 1
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Нараївська сільська ОТГ – 5
- Озернянська сільська ОТГ – 2
- Підволочиська селищна ОТГ – 0
- Підгаєцька міська ОТГ – 1
- Підгороднянська сільська ОТГ – 4
- Саранчуківська сільська ОТГ – 0
- Скалатська міська ОТГ – 5
- Скориківська сільська ОТГ – 0
- Теребовлянська міська ОТГ – 5
- Тернопільська міська ОТГ – 129
Чортківський район (120 осіб):
- Білобожницька сільська ОТГ – 1
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
- Борщівська міська ОТГ – 3
- Бучацька міська ОТГ – 21
- Васильковецька сільська ОТГ –2
- Гримайлівська селищна ОТГ – 0
- Гусятинська селищна ОТГ – 14
- Заводська селищна ОТГ – 2
- Заліщицька міська ОТГ – 6
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4
- Колиндянська сільська ОТГ – 0
- Копичинецька міська ОТГ – 7
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
- Монастириська міська ОТГ –21
- Нагірянська сільська ОТГ – 0
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 3
- Трибухівська сільська ОТГ – 6
- Хоростківська міська ОТГ – 8
- Чортківська міська ОТГ – 17