На Тернопільщину з’їдуться родини загиблих військовослужбовців з різних куточків України

Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців пройде цього тижня у селі Лішня Кременецького району, що на Тернопільщині.

Тут із 5 по 7 серпня вп’яте відбудеться трьохденна Всеукраїнська проща за загиблими у російсько-українській війні. У молитві об’єднаються матері, дружини, дочки, сестри, бабусі та найрідніші тих, кого забрала війна на сході країни. У кожного із них — свої історії, своя біль за навіки втраченими близькими.

Минулоріч на прощі у Лішні впродовж 3 днів за загиблих українських бійців молилися близько 300 людей. Були також і 20 військових капеланів.

За словами протоієрея Андрія Любуня, під час останньої прощі вперше освятили скульптуру святої праведної Анни, що у Лішній. До її відновлення долучилися родини загиблих бійців з Тернопільської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Хмельницької областей.