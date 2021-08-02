У Тернопільській області трьох дівчат “продали” до Португалії в сексуальне рабство

У дівчат відібрали їхні документи під приводом розробити дозвіл на працю.

Чотири факти торгівлі людьми виявили поліцейські від початку року на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник відділу міграційної поліції області Олександр Буняк, передає 20minut.ua.

За його словами, на людей, які причетні до експлуатації людей, відкрили кримінальні провадження за 2 частиною 149 статті Кримінального кодексу України. Винним загрожує від 5 до 12 років.

“Трьох дівчат завербували та відправили в Республіку Португалія, де обіцяли їм роботу у готелі. У дівчат відібрали їхні документи, під приводом розробити дозвіл на працю, та змусили займатися проституцією. Двом особам уже оголошено підозру. Готуються матеріали на направлення до суду. Ще одна мешканка області стала жертвою сексуальної експлуатації в Італії”, – сказав Олександр Буняк, начальник відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми ГУ Національної поліції в Тернопільської області.

Майже чверть мільйона Українців від початку незалежності стали жертвами торгівлі людьми, яка є такою ж прибутковою, як торгівля зброєю чи наркотиками. Щороку в Україні відкривають сотні кримінальних справ та викривають вербувальників та цілі злочинні організації. Втім нерідко зловмисники отримують лише мінімальне покарання.