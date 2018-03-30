Майстер-клас з виготовлення великодніх віночків відбувся у Тернополі (Фото)

Майстер-клас із виготовлення великодніх віночків провели викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Дуже скоро настане найважливіше для багатьох з нас свято і ніщо не зрівняється з радістю, яку подарує нам світлий Великдень. Ми будемо вітати один одного, дарувати власноруч розписані писанки, прикрашати оселю. Тож починаємо готуватись заздалегідь!

Щороку напередодні свята Пасхи ми повертаємося до теми великодніх вінків, тому що вони є незмінним атрибутом святкування Великодня. Це класичний святковий символ тепла (за формою нагадує сонце) і єднання (замкнене коло, вічність). Традиційно вінок вважається Різдвяною прикрасою, але з недавніх пір ним активно прикрашають двері на будь-яке інше свято, чи вітаючи нову пору року. Тема ця невичерпна, ідей безліч, і кожна з них по-своєму гарна.

Зробити великодній вінок своїми руками зовсім нескладно.

На прохання батьківського комітету 6 класу Тернопільської ЗОШ № 5 28 березня викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання Тобілевич Г.М. і Дацюк Н.М. провели майстер клас з виготовлення декоративних великодніх віночків. Участь у заході брали учні і батьки.

Багато позитивних емоцій та натхнення було вкладено в чудові декорації. І у результаті кожна дитина під керівництвом наших педагогів власноруч зробила свою ексклюзивну великодньо-весняну версію вінка з квітами, яйцями, іграшками, зайчиками, стрічками та іншими елементами декору.

Доцент, кандидат мистецтвознавства Тобілевич Г.М.

Джерело: сайт ТНПУ

Дацюк Н.М. і учні у процесі виготовлення віночків

У процесі творіння чуда

Результатом спільної роботи стали чудові великодні віночки

Тобілевич Г.М. демонструє великодній віночок

Учні 6 класу Тернопільської ЗОШ 5 і викладачі кафедри Дацюк Н.М. і Тобілевич Г.М з виготовленими великодніми віночками