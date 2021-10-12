Перший сніг випав у Буковелі

У найбільшому гірськолижному курорті Буковель 12 жовтня засніжило. Ще вчора ніщо не передбачало зміни погоди: на Франківщині було тепло та сонячно.

Про морозну й сніжну погоду поінформували і представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Помилуватися першим снігом у Карпатах можна, переглянувши камери відеоспостереження на сайті курорту.

На решті території країни перший сніг може випасти вже в другій половині жовтня. Такий прогноз озвучила кліматолог, метеоролог і завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.