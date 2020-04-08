7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 7 квітня у Тернопільській області зареєстровано 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
112 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
🔹18 – жителі Заліщицького району (1– летальний)
🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔹9 – жителі міста Тернополя
🔹7 – жителі Кременецького району
🔹3 – жителі Бучацького району
🔹3 – жителі Підгаєцького району
🔹1 – житель Тернопільського району
🔹1 – житель Бережанського району
🔹1- житель Зборівського району
В Україні 1668 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 206 нові випадки.
Усього зафіксовано 52 летальні випадки від COVID-19 в Україні, з них 29 жінок та 23 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 84,6%.
Загалом 35 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Протягом 7 квітня обласними лабораторними центрами та вірусологічною референс-лабораторією Центру досліджено 1945 зразків.
6 квітня: 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області
1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області
30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області
29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області
28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області
27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області
26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус
25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області
24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус
23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу
20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус