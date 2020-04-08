7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області

Усього зафіксовано 52 летальні випадки від COVID-19 в Україні, з них 29 жінок та 23 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 84,6%.

Загалом 35 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Протягом 7 квітня обласними лабораторними центрами та вірусологічною референс-лабораторією Центру досліджено 1945 зразків.

6 квітня: 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області