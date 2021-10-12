У Підгаєцькій громаді оголошено надзвичайну ситуацію!

У Підгаєцькій міській територіальній громаді оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність постачання газу школам, садочкам та лікарні.

Сьогодні, 12 жовтня, у зв’язку із складною ситуацією із постачанням природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період я терміново скликав засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

По всій країні масово оголошують надзвичайну ситуацію через відмову компаній постачати газ бюджетним установам за пільговими цінами. Компанії, які до зростання цін виграли торги та уклали договори на постачання газу, відмовляються це робити: ціна у договорах є значно нижчою за сьогоднішню ринкову (а це 35-45 грн за куб газу).

Через це в Україні, зокрема у Підгаєцькій міській територіальній громаді, не можуть повноцінно розпочати опалювальний сезон: під загрозою опинились школи, садочки та лікарня.

Зважаючи на складну ситуацію, Президент України разом із Кабінетом Міністрів напрацьовують механізм, за яким компанія «Нафтогаз Трейдинг» зможе продавати газ усім бюджетним установам за ціною до 18 тис. грн за тисячу кубів (із транспортуванням).

Очевидно, усі державні установи країни, тисячі підприємств захочуть закупити газ в однієї компанії, що може ще на кілька днів відтермінувати старт опалювального сезону.

Коли і де включиться опалення в Підгаєцькій міській територіальній громаді

Міським головою Ігорем Мереною видано розпорядження та дано доручення розпочати опалювальний сезон у закладах, які працюють на альтернативних видах палива та надати дозвіл на початок опалювального сезону у всіх закладах громади з 18 жовтня (враховуючи вихідні дні з 14-17 жовтня), якщо всі установи та підприємства встигнуть укласти нові угоди на придбання газу, відповідно до механізму закупівлі газу у зазначеної вище компанії