Петриківському дитячому інтернату повернули землю вартістю понад 12 мільйонів гривень

Дитячому інтернату у Петриках повернули 10 гектарів земель сільськогосподарського призначення вартістю 12,5 млн грн.

Права дитбудинку на них поновили за втручання прокуратури.

Господарський суд Тернопільської області визнав недійсними 3 рішення сесії Петриківської сільської ради, правонаступником якої є Великоберезовицька селищна рада.

“Цими рішеннями орган місцевого самоврядування практично вилучив з користування установи Тернопільської обласної ради “Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат” 10 гектарів земель сільськогосподарського призначення вартістю 12,5 млн грн.

Зазначені землі необхідні установі для ведення підсобного господарства, організації харчування вихованців та їх трудової реабілітації. За втручання прокуратури порушені права дитячої соціальної установи поновлено”, – повідомили в пресслужбі прокуратури.

Якщо рішення набуде законної сили, інтернат матиме змогу завершити процедуру оформлення землекористування.

Нагадаємо, що виник Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат для дітей з інвалідністю у 1967 році. Станом на 2020-тий рік там перебувало понад 80 підопічних з чотирьох областей України.