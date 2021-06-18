Майже мільйон витратять на ремонт дитячого садочка на Чортківщині

27 травня відділ освіти, культури, молоді та спорту Трибухівської сільської ради оголосив тендер на капітальний ремонт (утеплення фасаду) Цвітівського дошкільного навчального закладу «Лісова казка» по вул. Шкільній 6, с. Цвітова, Чортківського району Тернопільської області.

За попередніми даними, на ремонт плданували виділити – 1 259 955,60 грн.

09 червня 2021 о 13:12 було проведено тендер та визначено переможця.

Відтак, фірма ТОВ “СК-РЕМБУДРЕСТАВРАЦІЯ” за 943 500,00 грн проведе капітальний ремонт, а саме утеплення фасаду у садочку в селі Цвітова, Чортківського району.

Ремонтні роботи мають завершити до 31 грудня 2022 року, а договір про співпрацю було підписано сьогодні – 17 червня.