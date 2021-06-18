Відомий український композитор завітав на Бучаччину до Петра Гадза (відео)

Автор популярної пісні «Українське поле», композитор, диригент та баяніст Олександр Бурміцький відвідав підприємства Петра Гадза на Бучаччині.

Разом із Петром Івановичем музикант оглянув найпотужніші компанії Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ».

– У дитинстві в нас була інша спеціальність. Ти залишився працювати у сфері музики, а я пішов іншим шляхом. Сьогодні мені подобається робити Україну успішною, економічно сильною. Коли делегації з-за кордону приїжджають на наші підприємства, чи то на ферму, чи в сад, вони бачать іншу Українську державу – успішну! Іноземці кажуть, що в нас ризиковано вести бізнес. А їм відповідаю: ніяка влада, ніякі президенти не завадять працювати тим, хто веде діяльність чесно та правильно, – звернувся до гостя Петро Гадз. – Нам, українцям, у період війни треба об’єднуватися, шукати однодумців, економічних націоналістів, аби спільно робити державу успішною.

Олександр Бурміцький подякував Петру Гадзу за запрошення та відзначив, що Петро Іванович працює заради країни та людей.

– Ти зробив грандіозну роботу, Петре. І не лише для себе, а для багатьох людей. Такий позитив можуть створити лише ті особистості, які мають хист. Таких людей треба берегти і підтримувати, бо на них все базується. У тебе є почуття державності, совість і правильний практицизм, – наголосив композитор.

Нагадаємо, до 60-річчя Героя України Петра Гадза колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відзняв кліп. Голова наглядової ради Петро Іванович виконав пісню «Українське поле». На відео – і сади фермерського господарства «ГАДЗ», і поля, і виробничі потужності «Бучачагрохлібпрому». У мережі кліп викликав справжній фурор. Він набрав сотні тисяч переглядів та схвальних відгуків.