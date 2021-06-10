12:30 | 10.06.2021
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Тернопільщина 

Працівниця поліції з Тернополя, яка розголосила дані, що становлять державну таємницю, постане перед судом

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Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітниці режимного-секретного підрозділу Нацполіції в Тернопільській області щодо розголошення нею  відомостей, що становлять державну таємницю (ч. 1 ст. 328 КК України).

За версією слідства, офіцер поліції, всупереч встановленому порядку оформлення допуску та надання доступу до інформації з обмеженим доступом, без передбачених на те законодавством підстав ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності. Своїми діями вона допустила розголошення даних, визначених у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю (за відсутності ознак державної зради).

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. 

На даний час обвинувачена звільнена із лав Національної поліції.

 Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

 

 

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