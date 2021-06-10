“Били, возили в багажнику та намагалися втопити”: на Тернопільщині лікарі борються за життя закатованого до півсмерті чоловіка

Близько години жителі Чортківського району били, возили в багажнику та намагалися втопити свого знайомого.

Провчити односельчанина чоловіки вирішили через його поведінку, зловживання алкоголем та порушення громадського порядку. Вони попросили потерпілого вийти на вулицю, аби поспілкуватися та випити спиртного.

Чоловік погодився, проте, коли підійшов до знайомих, ті напали на нього і почали бити. Після цього вони змусили потерпілого залізти в багажник і вивезли його на Серет. Там “вихователі” занурювали чоловіка у воду, змушували молитися, а також погрожували причепити цеглини до ніг та втопити.

Коли «виховний процес» завершився, вони змусили жителя Чортківського району роздягнутися до нижньої білизни і відвезли його назад у село. Вже там чоловік повернувся додому, а його родичі викликали «швидку». Поліцію про злочин повідомили лікарі, – розповідають у поліції.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення.

Триває слідство.