Таблица Евро-2020: команды и группы

Евро-2020 – главный чемпионат по футболу, который был перенесен с 2020 года на лето 2021. Особенность турнира заключается сразу в нескольких факторах. Чемпионат пройдет не в 1-2 странах, как раньше, а в 11 городах, расположенных в разных частях Европы. Это новый формат, придуманный в честь юбилея УЕФА. Евро 2020 таблица указывает на то, что в игре примет участие 24 сборные. Несмотря на определенные ограничения, связанные с COVID-19, власти всех стран готовы принять зрителей на трибунах, который смогут поболеть за лучшую сборную.

Группы и расписание групповых игр

В турнире примет участие 24 сборных, которые распределены на 6 групп. Таблица Евро-2020 наглядно демонстрирует распределение команд и в какой период состоятся их игры:

Группа Команды Даты групповых игр A Италия, Швейцария, Турция, Уэльс 11-20 июня B Россия, Финляндия, Бельгия, Дания 12-21 июня C Украина, Нидерланды, Северная Македония, Австрия 13-21 июня D Хорватия, Англия, Чехия, Шотландия 13-22 июня E Словакия, Испания, Польша, Швеция 14-23 июня F Германия, Венгрия, Франция, Португалия 5-23 июня

После того, как пройдут групповые турниры, выигравшие команды сыграют в 1/8, ¼, полуфинале и финале. Финальная игра состоится в Лондоне 11 июля

Прогнозы букмекеров по групповым турнирам

Расписание Евро-2020 утверждено еще в апреле 2021 года. Чемпионат начнется с группового турнира, который позволит определить сборные, выходящие в плей-офф. Практически в каждой представленной группе есть фавориты.

Букмекеры считают, что сборная Италии, входящая в состав группы А, сможет попасть в плей-офф.

В категории B фаворитом является команда Бельгии. На втором месте – Дания и Россия.

В группе С сможет победить сборная Нидерланд. Второе место сможет занять команда Украины.

Сборная Англии считается фаворитом группы D. На втором месте может оказаться Хорватия.

В категории Е представлена одна из самых сильных сборных – Испании. Команды Швеции и Польши будут бороться за второе место.

Самые сильные игроки и команды представлены в группе F, поэтому букмекерам сложно спрогнозировать победителя. Многие считают, что Германия имеет большие шансы на победу. Но команды Франции и Португалии, которые являются действующими чемпионами мира и Европы, составят серьезную конкуренцию.

Место проведения турнира

Евро-2020, в отличие от предыдущих чемпионатов, пройдет в разных городах и странах. Это уникальный формат, который ранее не использовался. Организаторы решили провести тур по футболу, который пройдет по всей Европе.

Игры пройдут в период 11 июня-11 июля 2021 года. Они состоятся в таких городах:

Санкт-Петербург – болельщиков примет Арена Газпром. Известно, что власти сообщили о вместимости 50%, но при условии у зрителей отрицательного теста на ковид. На стадионе будут установлены временные слоты. Лондон – здесь, как в СПб, пройдет 7 игр. Британская столица примет команды не только во время игр групповых турниров, но и в полуфинале, финале. Баку – один из немногих городов, в который впустят туристов, но при наличие отрицательного теста на ковид. Игры пройдут на Олимпийском стадионе, здесь примут 50% зрителей. Будапешт – единственный город, стадион которого будет заполнен на 100%. Болельщики должны иметь отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании, вакцинации. Мюнхен – здесь пройдет 4 игры. Трибуны будут заполнены всего на 20%. Амстердам – в городе состоится 4 встречи. Сейчас власти заявили о вместимости 25% от общего количества зрителей. Но в будущем возможно повышение количества до 33%. Копенгаген – попасть на стадион Паркен смогут зрители, имеющие справку о том, что перенесли болезнь, отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации. Рим – столица Италии примет игроков на самом большом стадионе города. Вместимость зрителей составит 25%. Севилья – испанский город, который готов принять 30% болельщиков. Здесь состоится 4 матча. Глазго – на трибунах соберется 25% зрителей. Но въехать в страну можно только по особому поводу, к которым Евро-2020 не относится. Бухарест – стадион заполнится на 25%. Особенность столицы Румынии заключается в том, что зрителям не обязательно придерживаться карантинных мер, но только при наличие отрицательного теста, а туристам при условии пребывания в стране менее 3 дней.

В каждом городе пройдут групповые турниры. Сборная-победитель будет известна 11 июля.