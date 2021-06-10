12:24 | 10.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Таблица Евро-2020: команды и группы

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Евро-2020 – главный чемпионат по футболу, который был перенесен с 2020 года на лето 2021. Особенность турнира заключается сразу в нескольких факторах. Чемпионат пройдет не в 1-2 странах, как раньше, а в 11 городах, расположенных в разных частях Европы. Это новый формат, придуманный в честь юбилея УЕФА. Евро 2020 таблица указывает на то, что в игре примет участие 24 сборные. Несмотря на определенные ограничения, связанные с COVID-19, власти всех стран готовы принять зрителей на трибунах, который смогут поболеть за лучшую сборную. 

Группы и расписание групповых игр

В турнире примет участие 24 сборных, которые распределены на 6 групп. Таблица Евро-2020 наглядно демонстрирует распределение команд и в какой период состоятся их игры:

Группа

Команды

Даты групповых игр

A

Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

11-20 июня

B

Россия, Финляндия, Бельгия, Дания

12-21 июня

C

Украина, Нидерланды, Северная Македония, Австрия

13-21 июня

D

Хорватия, Англия, Чехия, Шотландия

13-22 июня

E

Словакия, Испания, Польша, Швеция

14-23 июня

F

Германия, Венгрия, Франция, Португалия

5-23 июня

После того, как пройдут групповые турниры, выигравшие команды сыграют в 1/8, ¼, полуфинале и финале. Финальная игра состоится в Лондоне 11 июля

Прогнозы букмекеров по групповым турнирам

Расписание Евро-2020 утверждено еще в апреле 2021 года. Чемпионат начнется с группового турнира, который позволит определить сборные, выходящие в плей-офф. Практически в каждой представленной группе есть фавориты. 

  • Букмекеры считают, что сборная Италии, входящая в состав группы А, сможет попасть в плей-офф.
  • В категории B фаворитом является команда Бельгии. На втором месте – Дания и Россия.
  • В группе С сможет победить сборная Нидерланд. Второе место сможет занять команда Украины.
  • Сборная Англии считается фаворитом группы D. На втором месте может оказаться Хорватия.
  • В категории Е представлена одна из самых сильных сборных – Испании. Команды Швеции и Польши будут бороться за второе место.
  • Самые сильные игроки и команды представлены в группе F, поэтому букмекерам сложно спрогнозировать победителя. Многие считают, что Германия имеет большие шансы на победу. Но команды Франции и Португалии, которые являются действующими чемпионами мира и Европы, составят серьезную конкуренцию.

Место проведения турнира

Евро-2020, в отличие от предыдущих чемпионатов, пройдет в разных городах и странах. Это уникальный формат, который ранее не использовался. Организаторы решили провести тур по футболу, который пройдет по всей Европе. 

Игры пройдут в период 11 июня-11 июля 2021 года. Они состоятся в таких городах:

  1. Санкт-Петербург – болельщиков примет Арена Газпром. Известно, что власти сообщили о вместимости 50%, но при условии у зрителей отрицательного теста на ковид. На стадионе будут установлены временные слоты.
  2. Лондон – здесь, как в СПб, пройдет 7 игр. Британская столица примет команды не только во время игр групповых турниров, но и в полуфинале, финале.
  3. Баку – один из немногих городов, в который впустят туристов, но при наличие отрицательного теста на ковид. Игры пройдут на Олимпийском стадионе, здесь примут 50% зрителей. 
  4. Будапешт – единственный город, стадион которого будет заполнен на 100%. Болельщики должны иметь отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании, вакцинации.
  5. Мюнхен – здесь пройдет 4 игры. Трибуны будут заполнены всего на 20%. 
  6. Амстердам – в городе состоится 4 встречи. Сейчас власти заявили о вместимости 25% от общего количества зрителей. Но в будущем возможно повышение количества до 33%.
  7. Копенгаген – попасть на стадион Паркен смогут зрители, имеющие справку о том, что перенесли болезнь, отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации.
  8. Рим – столица Италии примет игроков на самом большом стадионе города. Вместимость зрителей составит 25%.
  9. Севилья – испанский город, который готов принять 30% болельщиков. Здесь состоится 4 матча.
  10. Глазго – на трибунах соберется 25% зрителей. Но въехать в страну можно только по особому поводу, к которым Евро-2020 не относится.
  11. Бухарест – стадион заполнится на 25%. Особенность столицы Румынии заключается в том, что зрителям не обязательно придерживаться карантинных мер, но только при наличие отрицательного теста, а туристам при условии пребывания в стране менее 3 дней.

В каждом городе пройдут групповые турниры. Сборная-победитель будет известна 11 июля.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *