Таблица Евро-2020: команды и группы
Евро-2020 – главный чемпионат по футболу, который был перенесен с 2020 года на лето 2021. Особенность турнира заключается сразу в нескольких факторах. Чемпионат пройдет не в 1-2 странах, как раньше, а в 11 городах, расположенных в разных частях Европы. Это новый формат, придуманный в честь юбилея УЕФА. Евро 2020 таблица указывает на то, что в игре примет участие 24 сборные. Несмотря на определенные ограничения, связанные с COVID-19, власти всех стран готовы принять зрителей на трибунах, который смогут поболеть за лучшую сборную.
Группы и расписание групповых игр
В турнире примет участие 24 сборных, которые распределены на 6 групп. Таблица Евро-2020 наглядно демонстрирует распределение команд и в какой период состоятся их игры:
Группа
Команды
Даты групповых игр
A
Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
11-20 июня
B
Россия, Финляндия, Бельгия, Дания
12-21 июня
C
Украина, Нидерланды, Северная Македония, Австрия
13-21 июня
D
Хорватия, Англия, Чехия, Шотландия
13-22 июня
E
Словакия, Испания, Польша, Швеция
14-23 июня
F
Германия, Венгрия, Франция, Португалия
5-23 июня
После того, как пройдут групповые турниры, выигравшие команды сыграют в 1/8, ¼, полуфинале и финале. Финальная игра состоится в Лондоне 11 июля
Прогнозы букмекеров по групповым турнирам
Расписание Евро-2020 утверждено еще в апреле 2021 года. Чемпионат начнется с группового турнира, который позволит определить сборные, выходящие в плей-офф. Практически в каждой представленной группе есть фавориты.
- Букмекеры считают, что сборная Италии, входящая в состав группы А, сможет попасть в плей-офф.
- В категории B фаворитом является команда Бельгии. На втором месте – Дания и Россия.
- В группе С сможет победить сборная Нидерланд. Второе место сможет занять команда Украины.
- Сборная Англии считается фаворитом группы D. На втором месте может оказаться Хорватия.
- В категории Е представлена одна из самых сильных сборных – Испании. Команды Швеции и Польши будут бороться за второе место.
- Самые сильные игроки и команды представлены в группе F, поэтому букмекерам сложно спрогнозировать победителя. Многие считают, что Германия имеет большие шансы на победу. Но команды Франции и Португалии, которые являются действующими чемпионами мира и Европы, составят серьезную конкуренцию.
Место проведения турнира
Евро-2020, в отличие от предыдущих чемпионатов, пройдет в разных городах и странах. Это уникальный формат, который ранее не использовался. Организаторы решили провести тур по футболу, который пройдет по всей Европе.
Игры пройдут в период 11 июня-11 июля 2021 года. Они состоятся в таких городах:
- Санкт-Петербург – болельщиков примет Арена Газпром. Известно, что власти сообщили о вместимости 50%, но при условии у зрителей отрицательного теста на ковид. На стадионе будут установлены временные слоты.
- Лондон – здесь, как в СПб, пройдет 7 игр. Британская столица примет команды не только во время игр групповых турниров, но и в полуфинале, финале.
- Баку – один из немногих городов, в который впустят туристов, но при наличие отрицательного теста на ковид. Игры пройдут на Олимпийском стадионе, здесь примут 50% зрителей.
- Будапешт – единственный город, стадион которого будет заполнен на 100%. Болельщики должны иметь отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании, вакцинации.
- Мюнхен – здесь пройдет 4 игры. Трибуны будут заполнены всего на 20%.
- Амстердам – в городе состоится 4 встречи. Сейчас власти заявили о вместимости 25% от общего количества зрителей. Но в будущем возможно повышение количества до 33%.
- Копенгаген – попасть на стадион Паркен смогут зрители, имеющие справку о том, что перенесли болезнь, отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации.
- Рим – столица Италии примет игроков на самом большом стадионе города. Вместимость зрителей составит 25%.
- Севилья – испанский город, который готов принять 30% болельщиков. Здесь состоится 4 матча.
- Глазго – на трибунах соберется 25% зрителей. Но въехать в страну можно только по особому поводу, к которым Евро-2020 не относится.
- Бухарест – стадион заполнится на 25%. Особенность столицы Румынии заключается в том, что зрителям не обязательно придерживаться карантинных мер, но только при наличие отрицательного теста, а туристам при условии пребывания в стране менее 3 дней.
В каждом городе пройдут групповые турниры. Сборная-победитель будет известна 11 июля.