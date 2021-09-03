Рентген-діагностика вивихів

Рентген-це діагностичний метод , який використовує невидимі промені електромагнітної енергії для створення зображень внутрішніх тканин, кісток та органів на плівці.

Коли тіло проходить рентгенівські промені, різні частини тіла пропускають різну кількість променів рентгенівського випромінювання. М’які тканини в організмі (такі як кров, шкіра, жир і м’язи) пропускають більшу частину рентгенівського випромінювання і виглядають темно-сірими на плівці.

Кістка або пухлина, які є більш щільними, ніж м’які тканини, пропускають кілька рентгенівських променів і на рентгені виглядають білими. При розриві кістки рентгенівський промінь проходить через зламану ділянку і з’являється у вигляді темної лінії в білій кістці. Якщо ви звернулися до лікаря з підозрою на вивих, то крім огляду на травму, лікар може призначити рентген. Рентген вашого суглоба використовується для підтвердження вивиху і може виявити зламані кістки або інші пошкодження вашого суглоба. В більшості випадків рентген є обов’язковим, адже за його допомоги лікар зможе точно оцінити ситуацію і призначити подальше лікування.Лікування вивиху залежить від місця та тяжкості травми. Це може включати:

– Скорочення. Ваш лікар може спробувати м’якими маневрами, щоб допомогти вашим кісткам повернутися на місце. Залежно від ступеня болю та набряку вам може знадобитися місцевий анестетик або навіть загальний анестетик перед маніпуляцією з кістками.

– Іммобілізація. Після того, як ваші кістки повернуться на місце, ваш лікар може знерухомити ваш суглоб шиною або стропою протягом декількох тижнів. Скільки ви носите шину або слінг, залежить від ураженого суглоба та ступеня пошкодження нервів, кровоносних судин та опорних тканин.

– Хірургія. Вам може знадобитися операція, якщо ваш лікар не може перемістити ваші вивихнуті кістки в правильне положення або якщо порушені кровоносні судини, нерви або зв’язки були пошкоджені. Хірургічне втручання також може знадобитися, якщо у вас були періодичні вивихи, особливо плеча.

– Реабілітація. Після того, як ваша шина або стропа будуть видалені, ви почнете програму поступової реабілітації, покликану відновити діапазон рухів і сили вашого суглоба. Якщо Ви травмувалися

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