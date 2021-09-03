У тернопільській бібліотеці провели перший урок і показали історичну анімацію у стилі хіп-хоп 

Добре навчатись у школі, розвивати свої таланти, вести здоровий спосіб життя – золоті школярські правила на всі часи. Але не менш важливо виховувати в собі свідомого громадянина рідної країни, любити й поважати національну символіку, знати історію свого роду і батьківщини.

Насправді любити і цінувати СВОЄ – дуже легко, природно і вже точно – зовсім не боляче. В цьому переконались учасники першого бібліотечного уроку «Втілення мрії про Незалежність», який відбувся у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей з нагоди Дня знань та Дня Незалежності України.

Учасниками заходу стали учні 7 класу Української гімназії імені Івана Франка. Історичний екскурс сягнув часів Київської Русі, пізніше козаччини і аж до сьогодення, адже за усю свою довголітню історію Україні і українцям не раз доводилось виборювати право жити вільно і незалежно на своїй Богом даній землі.

Вшанували згадкою і славетних поборників Незалежності – Богдана Хмельницького, Степана Бандеру, Митрополита Шептицького, Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола та багатьох інших.

На завершення бібліотекарі продемонстрували школярам надзвичайно цікавий анімаційний кліп у стилі хіп-хоп «Історія України за 5 хвилин» у виконанні гурту «Танок на майдані Конго». Автором слів хіта, який завоював мільйони шанувальників в Україні та поза її межами і був відзначений Національною музичною премією YUNA 2021 є сучасний український поет – Артем Полежака.

Ще раз вітаємо усіх школярів з початком нового навчального року, нехай він мине під знаком розвитку сильної, квітучої та сучасної Незалежної України.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей