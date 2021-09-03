На Тернопільщині вогонь знищив житловий будинок та легковий автомобіль
Так, 2 вересня о 18:26 у селі Вербки Коропецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа автомобіля «AUDI 80». Внаслідок пожежі даний автомобіль знищено. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Коропець.
Того ж дня, о 10:25 у селі Забойки Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа житлової будівлі, внаслідок якої знищено холодильник, мікрохвильову піч, котел, пральну машину, речі домашнього вжитку, покрівлю будинку на площі 120 м кв.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону та 2-м відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.