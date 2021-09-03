12:03 | 3.09.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині вогонь знищив житловий будинок та легковий автомобіль

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За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі – вогонь знищив житловий будинок та легковий автомобіль.

Так, 2 вересня о 18:26 у селі Вербки Коропецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа автомобіля «AUDI 80». Внаслідок пожежі даний автомобіль знищено.  Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Коропець. 

Того ж дня, о 10:25 у селі Забойки Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа житлової будівлі, внаслідок якої знищено холодильник, мікрохвильову піч, котел, пральну машину, речі домашнього вжитку, покрівлю будинку на площі 120 м кв.  

Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону та 2-м відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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