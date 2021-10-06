Серце і ковід: чому збільшується кількість «сердечників» на Тернопільщині

Роками перше місце серед недуг жителів Тернопільщини займають серцево-судинні захворювання. А останні два роки через пандемію коронавірусу статистика погіршилась. Станом на зараз у нашій області понад 57% населення мають патології пов’язані із діяльністю системи кровообігу. Найбільше серед цього відсотка людей віком від 60 до 70 років, пише Т1

Ми вирішили з’ясувати, які чинники впливають на ріст захворюваності.

За словами начальниці управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, щороку на Тернопільщині за рік в середньому фіксують 450 інфарктів. Цього року трапилося вже 250.

Така ситуація не лише у Тернопільській області, а й загалом Україні. За статистикою в нашій державі найбільше людей помирають саме від серцево-судинних захворювань. Через ці хвороби у 2021 році уже зафіксовано понад 185 тисяч смертей. А за 12 місяців 2020, згідно з даними статистики, від хвороб систем кровообігу померли понад 408 тисяч людей.

Серед основних причин захворювання серця є погане харчування, малоактивний спосіб життя і стреси. Проте дуже важливим є щорічний огляд у лікаря. І якщо фахівець наполягає на операції для усунення серцево-судинного захворювання не роздумуйте надто довго, адже згодом усунути патологію буде уже не можливо, кажуть медики.