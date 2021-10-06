Батьки Артема Шкандюка просять усіх небайдужих про порятунок сина

У п’ятирічного Артема Шкандюка з Тернопільщини рідкісна хвороба – спінальна м’язева атрофія. Зупинити розвиток недуги допоможе дороговартісний препарат, на який родина не має коштів. Ліки, які здатні зупинити атрофію м’язів вартують 6 мільйонів гривень на рік, пише ІНТБ.

Діагноз медики поставили, коли хлопчику було менше року. На той момент ще не було ліків за мільйони доларів. Зараз Артему вже не допоможе укол, який став рятівним для Арсенка Бориса та Максима Антонишина.

Задля порятунку Артема у Тернополі та в різних куточках області об’єдналися небайдужі волонтери. Вони проводять різноманітні ярмарки та аукціони, аби допомогти родині зібрати необхідну суму. Навіть найменший внесок кожного з нас може допомогти врятувати маленьке життя.

Аби допомогти Артемку зібрати кошти на дороговартісний препарат переказуйте кошти на картки, подані у публікації. Найменша підтримка кожного може допомогти хлопчику у боротьбі зі СМА.