Стара “хрущовка” на новий лад: як мешканцям Чорткова вдалося оновити будинок і скортити витрати на комуналку

Люди створили ОСББ.

Подивитися на стару “хрущовку” до маленького Чорткова в Тернопільській області приїхала велика делегація з Євросоюзу, Мінрегіону та Фонду Енергозбереження. Цей будинок став прикладом для термомодернізації інших холодних багатоповерхівок, що роками протікали й осипалися.

Детальніше про ініціативу людей – у сюжеті ТСН.Ранок 6 жовтня.

Утеплили, поремонтували, перекрили дах – так стара “хрущовка” стала найкрасивішим будинком Чорткова. Його мешканці платять за газ на третину менше, ніж решта містян. “До мене звертаються практично кожного тижня, дзвонять дві-три людини і питають, чи не продаються квартири. Я ж кажу, що я не ріелтор”, – розповідає керівниця ОСББ Лариса Бойчун.

Саме ця жінка зуміла переконати власників 68 квартир скористатися державною програмою “Енергодім”. На ремонт та утеплення будинку, а також перекриття даху, з якого постійно текло, з кожної квартири здали від 11 до 14 тисяч гривень – залежно від метражу. Люди зплатили лише третину необхідного, а решту покрив фонд. “Ми взяли в кредит ті 30%, яких нам не вистачало від суми поставленої енергоаудитором. Тобто 3,9 млн”, – пояснила Лариса Бойчун.

Тепер ця “хрущовка” готова до холодів та зростання цін на енергоносії. Індивідуальне опалення вмикатимуть пізніше, а платитимуть за зимовий газ значно менше. “У січні 2021 року я використала 200 кубів газу, а за січень 2020 року – 250-285 кубів газу. Виходить економія 600 гривень”, – каже одна з мешканок.

Після термомодернізації будинку до них возять делегації: одні досвід переймають, інші захоплюються. Представниця Євросоюзу в Україні Клое Алліо каже: “ЄС інвестує в Україну понад 100 млн євро в проєкт енергозбереження. Правильніше -це навіть не проеєт, а ціла реформа. Ми робимо це разом, бо певні: і Україні, і Європі треба вирішувати проблеми глобального потепління”.

Слідом за “хрущовкою” в “Енергодім” за грошима подалася сусідня немолода панелька. Вони лише на старті, але намагаються встигнути, щоб до зими розпочати ремонт та утеплення. Виявилося, що найскладніше у термомодернізації – умовити усіх мешканців будинку зважитися на такий крок, пояснюють фахівці із енергозбереження, аналізуючи досвід Чорткова. На жаль, чим більше місто, тим важче це зробити.