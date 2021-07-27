Сучасну набережну та відпочинкові зони облаштують біля озера у Збаражі

У Збаражі планують провести капітальний ремонт прибережної зони озера та облаштувати набережну.

Роботи обіцяють розпочати уже через декілька місяців

Проєкт Збаразької міської ради «Створення простору для комфортного відпочинку жителів та гостей у м. Збаражі з метою підвищення якості життя населення шляхом проведення капітального ремонту прибережної зони озера як одного з елементів розвитку міської інфраструктури. (І етап)» став переможцем конкурсу Державного фонду регіонального розвитку наприкінці 2020 року.

У міськраді Збаража розповіли, що проєкт буде реалізовуватися у два етапи. На І етапі планується збудувати літню естраду на 500 місць, рекреаційно-відпочинкову зону (спортивний та дитячий майданчики, громадська вбиральня, парк), облаштувати набережну озера та збудувати тимчасову стоянку для автомобілів з під’їзним шляхом. Вартість першого етапу становить 11 571 330 грн.

На ІІ етапі реконструкції прибережної зони озера планується продовжити створення зони відпочинку, яка включатиме облаштування «Острівця кохання», зони для пікніків, встановлення фонтанів на озері та будівництво другої тимчасової парковки для автомобілів на 49 місць. Вартість ІІ етапу проєкту орієнтовно оцінюється на суму 17,5 млн. грн.

«Нова набережна міста буде забезпечена всіма необхідними умовами для організації повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку, культурного обслуговування всіх категорій населення, в тому числі вразливих груп населення і осіб з обмеженими можливостями, що сприятиме розвитку культурних традицій, створить максимально сприятливі умови для творчого росту, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів. При облаштуванні набережної будуть влаштовані пандуси для маломобільного населення», – підкреслили у Збаразькій міській раді.

Проєкт передбачається реалізувати впродовж двох років. Перший етап реалізації відбуватиметься у 2021-2022 роках. Протягом першого року реалізації проєкту буде збудовано літню естраду на 500 місць, рекреаційно-відпочинкову зону (спортивний та дитячий майданчики, громадська вбиральня, парк). Наступного року передбачається облаштування набережної озера, будівництво тимчасової стоянки для автомобілів з під’їзним шляхом та завершення І етапу проєкту.

На реалізацію ІІ етапу у міськраді Збаража шукатимуть кошти шляхом участі у міжнародних та українських грантових конкурсах.