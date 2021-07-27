У садах Петра Гадза вже збирають перший врожай яблук

Фермерське господарство «ГАДЗ» розпочало збір плодів 2021.

Першими у садах Героя України Петра Гадза розпочали збирати яблука сорту Ерлі Женева. Це сорт американської селекції, виведений у 1967 році з сортів Квінті та Джуліред. Плоди Ерлі Женева мають жовто-зелений колір з червоним рум‘янцем, а також кисло-солодкий смак.

– Цьогоріч ми маємо чудовий яблучний врожай. Не зважаючи на холодну весну та майже аномальну літню спеку, яблуні вродили рясно. Зараз ми якраз починаємо збирати ранні сорти. Роботи багато, тому ми залучили 150 працівників господарства, – зазначив заступник голови ФГ «ГАДЗ» Олег Грицак. – З початку вересня дозріють такі осінні сорти як «Гала» і «Голден», тож чекаємо, що цього року сезон буде щедрим на яблука та інші фрукти. Триватиме збір яблук орієнтовно до 15-го листопада.

До слова, ФГ «ГАДЗ» за декілька років стало однією з найбільших компаній в Україні, яка спеціалізується на вирощуванні фруктів (яблук, груш, слив). Широкий асортимент сортів яблук дозволяє задовольнити найвибагливішого клієнта. Наразі яблука із садів ФГ «ГАДЗ» вже підкорили понад два десятки іноземних країн, серед яких навіть Сінгапур, Гонконг та Мальдівські острови.