У селі на Тернопільщині розповіли деталі зґвалтування неповнолітньої

Жителі села Настасів розповіли деталі зґвалтування 13-річної жителька 23 липня.

За словами мешканців Настасова, люди розповідали, що подружка покликала її на день народження ніби то, і там були троє хлопців та їх – троє дівчат.

“Вона не хотіла йти, але подружка її запросила ніби то там святкувати день народження, там горілка була, – не знаю, кажуть, що вона сама прийшла додому і як її мама побачила побиту і порвану, то відразу викликала швидку. То я стара не можу таке уявити навіть страшно, а як їй в 13 років таке пережити, я не знаю. Вона боронилася, бо і синяки були і на шиї сліди, і одяг порваний, то вона боронилася, але що зробиш…То страшне…”, – каже жителька Настасова.

Інша мешканка села стверджує, що дівчинка дуже гарна, розумна, добре вчиться в школі та з благополучної сім’ї.

“Вона дуже гарна дівчинка, моя дочка і її мама – подружки – то ми цілий день плакали, як таке може бути, нехай їх знайдуть і всіх покарають, та то страшне, її дід казав, що якби зловиви, то розірвав би”, – стверджує жінка.

У селі кажуть, що того вечора до родини, де сталося горе двічі приїжджала швидка, бо бабусі стало погано – піднявся цукор і тиск, то сусіди казали, що вона так кричала, що не знала, що сталося.

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