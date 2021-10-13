Чи є стафілокок на Тернопільщині: працівники МОЗ перевіряють шкільні їдальні (відео)

Раптові перевірки працівників шкільних їдалень розпочали працівники Міністерства охорони здоров’я. Їх анонсували ще у вересні під час форуму “Реформа шкільного харчування”, пише ІНТБ.

Перевіряють, зокрема, працівників шкільних харчоблоків чи є вони носіями золотистого стафілокока. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, виявлених носіїв інфекцій відсторонять від роботи на час лікування й до повного одужання.

У Тернопільській області наразі таких досліджень не проводять. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко. За її словами, наразі наказу первіряти заклади не отримували, але в разі потреби почнуть саме зі шкільних кухарів.